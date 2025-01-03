شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. مركبة ستارداست لناسا تواجه المذنب Wild 2 والان مع تفاصيل الخبر

حلقت مركبة الفضاء ستارداست التابعة لوكالة ناسا بالقرب من المذنب Wild 2 لجمع بعض غبار المذنب وإعادته إلى الأرض في مثل هذا اليوم من عام 2004، أى منذ عشرين عاما، وكانت ستارداست أول مهمة روبوتية من نوعها لجمع عينات من المذنب.



مركبة فضائية تصل لمذنب

ووفقا لما ذكره موقع "space"، لم تهبط المركبة على المذنب، لكنها حلقت بالقرب الكافي لجمع عينات من حبيبات الغبار من المذنب، وتحديدا في المنطقة الملبدة بالغيوم حول المذنب حيث يتم نفخ الجليد المتبخر والجسيمات الأخرى بعيدًا عن سطح المذنب، لتكوين "ذيل" المذنب.



كما التقطت مركبة ستارداست بعض الصور لنواة المذنب الجليدية قبل إعادة عينات الغبار إلى الأرض بعد أقل من أسبوعين.