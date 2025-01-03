تكنولوجيا: Honor تطلق هاتف Magic7 Lite في السوق الأوروبي بقدرة بطارية 6600 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Honor في السوق الأوروبي اليوم هاتفها المتوسط Magic7 Lite الذي ينطلق بقدرة بطارية 6600 mAh، وسعر يبدأ من 495 دولار.

يتميز هاتف Honor Magic7 Lite بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 2700 في 1224 بيكسل، كما أن الشاشة تدعم سطوع بنسبة 4000 nits، ومعدل تحديث 120 Hz.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Honor هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري OIS، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، ويتوفر بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، بينما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14 وواجهة MagicOS 8.0.

أيضاً يعد هاتف Magic7 Lite أول الإصدارات المميزة بتقنية البطارية “silicon-carbon” على أن تأتي البطارية بسعة 6600 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 66 W.

ويتميز الهاتف بأبعاد 162.8 في 75.5 في 7.98مم، ووزن 189 جرام، كما يدعم الهاتف معايير IP64 لمقاومة الماء الغبار، ويتوفر الهاتف بألوان البنفسجي والأسود بسعر يبدأ من 495 دولار.

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