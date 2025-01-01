شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة خفية لمستخدمى هواتف Pixel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جوجل، لمنح مستخدمي Pixel مزيدًا من التحكم في إشعاراتهم عبر أجهزة متعددة، حيث تضمن تطبيق Google Device Connectivity Service، مفتاح تبديل مخفى قد يسمح للمستخدمين بمزامنة الإشعارات عبر أجهزة Pixel الخاصة بهم، حتى عندما لا يكونون متصلين بشبكة Wi-Fi.

تفاصيل أكثر عن ميزة جوجل الجديدة

تعتمد هذه الميزة، التي تم تقديمها في Android 15 والتي تتيح لك رفض إشعار على أحد أجهزة Pixel وجعله يختفي تلقائيًا من جميع أجهزة Pixel الأخرى التى سجلت الدخول إلى حساب Google نفسه، ومع ذلك، لم يعمل هذا الإصدار الأولي إلا عندما كانت جميع الأجهزة متصلة بشبكة Wi-Fi.

فى حين يشير التبديل المكتشف حديثًا إلى أن جوجل تعمل على إزالة متطلبات Wi-Fi هذه، مما يسمح بمزامنة الإشعارات عبر بيانات الهاتف المحمول أيضًا، وسيكون هذا بمثابة تحسن كبير للمستخدمين الذين يقومون بشكل متكرر بالتبديل بين هواتفهم وأجهزتهم اللوحية وأجهزة Pixel الأخرى طوال اليوم، خاصة أثناء التنقل.

وعلى الرغم من أن هذا التبديل غير متاح حاليًا للمستخدمين، إلا أنه يبدو وكأنه تغيير مباشر إلى حد ما يمكن أن تنفذه Google بسرعة نسبيًا، وربما سنراه في Pixel Features Drop القادم، أو ربما في وقت أقرب كجزء من تحديث البرنامج العادي.

وتتسم هذه الميزة بأنها تمكنك من إدارة الإشعارات عبر أجهزة متعددة أكثر سلاسة وأكثر ملاءمة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على عمر البطارية، نظرًا لأن الأجهزة لن تحتاج إلى البحث باستمرار عن شبكات Wi-Fi فقط للحفاظ على مزامنة الإشعارات.

وقد أصبح هذا النوع من الوظائف عبر الأجهزة ذا أهمية متزايدة حيث يعتمد الأشخاص على عدد متزايد من الأجهزة طوال يومهم.