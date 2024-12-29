شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات استعادة الملفات المحذوفة بسهولة.. دليلك الشامل لاسترجاعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العديد من الحالات، قد يجد المستخدم نفسه في موقف محبط عندما يقوم بحذف ملفات مهمة عن طريق الخطأ أو يفقدها بسبب عطل في الجهاز، لكن لا داعي للقلق، فهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لاستعادة الملفات المحذوفة بسهولة، وسواء كانت الملفات محذوفة من الكمبيوتر، الهاتف المحمول، أو حتى من بطاقة الذاكرة، يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة لاسترجاعها.

1. التحقق من سلة المحذوفات

أول خطوة يجب القيام بها عند فقدان أي ملف هي التحقق من سلة المحذوفات على جهاز الكمبيوتر، في الغالب، عندما يتم حذف الملفات، لا تُزال مباشرة، بل يتم نقلها إلى سلة المحذوفات. لاستعادتها، كل ما عليك فعله هو فتح سلة المحذوفات، والبحث عن الملف المحذوف، ثم النقر عليه بزر الماوس الأيمن واختيار "استعادة".

2. استخدام ميزة النسخ الاحتياطي

إذا كنت قد قمت بعمل نسخ احتياطي للملفات على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف باستخدام أدوات مثل Windows Backup أو Time Machine (لأجهزة Mac)، فيمكنك استعادة الملفات من النسخة الاحتياطية. توجه إلى إعدادات النسخ الاحتياطي في النظام الخاص بك، وابحث عن النسخة الأخيرة للملفات التي تم حذفها، ثم استعد الملفات المفقودة بسهولة.

3. استخدام برامج استعادة الملفات

إذا كانت الملفات قد تم حذفها بشكل نهائي من سلة المحذوفات أو لم تتمكن من العثور عليها في النسخ الاحتياطية، يمكن استخدام برامج متخصصة في استعادة البيانات. هناك العديد من البرامج الموثوقة التي تتيح لك استعادة الملفات المحذوفة من القرص الصلب أو من أجهزة تخزين أخرى، بعض من أشهر هذه البرامج تشمل:

- "Recuva": برنامج مجاني وقوي لاستعادة الملفات المحذوفة.

- "Disk Drill": برنامج يوفر أدوات قوية لاستعادة الملفات من مختلف أنواع الأجهزة.

- "EaseUS Data Recovery Wizard": أداة استعادة شائعة تدعم استعادة البيانات من محركات الأقراص، الهواتف، وبطاقات الذاكرة.

4. استعادة الملفات من التخزين السحابي

في حال كنت تستخدم خدمات التخزين السحابي مثل "Google Drive"، "Dropbox"، أو "OneDrive"، فيمكنك استعادة الملفات المحذوفة من خلال الدخول إلى حسابك السحابي. معظم هذه الخدمات توفر ميزة "سلة المحذوفات" التي تحتفظ بالملفات المحذوفة لفترة زمنية معينة. قم بالبحث عن الملف المحذوف في سلة المحذوفات، ثم قم باستعادته بسهولة.

5. استخدام أدوات استعادة البيانات من الهواتف

إذا تم حذف الملفات من هاتفك المحمول، سواء كان يعمل بنظام "Android" أو "iOS"، توجد أيضًا العديد من الأدوات التي يمكنها مساعدتك في استعادتها:

- "Android": يمكن استخدام برامج مثل "Dr.Fone" أو "DiskDigger" لاستعادة الملفات المحذوفة من أجهزة Android.

- "iOS": يمكن استعادة الملفات المحذوفة باستخدام أدوات مثل "iMobie PhoneRescue" أو "Tenorshare UltData".

6. التحقق من البريد الإلكتروني والرسائل

في بعض الأحيان، قد تكون قد أرسلت الملفات عبر البريد الإلكتروني أو عبر منصات المراسلة مثل "WhatsApp" أو "Telegram". في هذه الحالة، يمكنك التحقق من الحسابات التي استخدمتها لمشاركة الملفات أو استلامها. إذا كانت الملفات قد تم إرسالها إلى شخص آخر أو كانت مرفقة برسالة إلكترونية، يمكنك تنزيلها مرة أخرى.

7. استعادة الملفات من بطاقة الذاكرة أو محرك الأقراص المحمول

إذا كانت الملفات المحذوفة مخزنة على بطاقة ذاكرة أو محرك أقراص USB، يمكن استخدام نفس برامج استعادة الملفات التي تم ذكرها مسبقًا لاسترجاع البيانات. ببساطة قم بتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر، وشغل برنامج استعادة البيانات، ثم اتبع التعليمات لاختيار الجهاز الذي ترغب في استعادة الملفات منه.

8. استعادة الملفات من الهاتف بعد الفورمات

في حالة إذا قمت بعمل فورمات لجهازك المحمول عن طريق الخطأ، فقد يكون هناك بعض الأمل في استعادة الملفات. هناك تطبيقات متخصصة في استرجاع البيانات من الهواتف المحمولة حتى بعد الفورمات. يجب أن تستخدم هذه التطبيقات في أسرع وقت ممكن، حيث أنه مع مرور الوقت قد يتم الكتابة فوق البيانات المفقودة.

9. استشارة متخصصي استعادة البيانات

إذا فشلت جميع المحاولات السابقة في استعادة الملفات، قد تحتاج إلى استشارة متخصص في استعادة البيانات. بعض الشركات تقدم خدمات استعادة البيانات من الأقراص الصلبة التالفة أو من الأجهزة التي تعرضت للتلف بسبب الصدمات أو الأعطال الكهربائية.