شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البعثات الفضائية لعام 2025 .. الهبوط على القمر وأخذ عينات من الكويكبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يشهد عام 2025 إنجازات مهمة في مجال استكشاف الفضاء حيث تستعد دول متعددة لإطلاق بعثات تهدف إلى تعميق الفهم العلمي للكون، وسيتم تنفيذ مجموعة متنوعة من الأهداف، من استكشاف القمر إلى أخذ عينات من الكويكبات والتحليق فوق الكواكب.

وتم تصميم هذه البعثات لتعزيز المعرفة حول أصول النظام الشمسي، ودعم الابتكار التكنولوجي، واستكشاف إمكانيات جديدة لرحلات الفضاء البشرية والروبوتية، وكما ذكرت The Conversation، إليك قائمة بالبعثات الفضائية المقرر إجراؤها في عام 2025.

البعثات القمرية التي تقوم بها وكالة ناسا واليابان

ستستمر مبادرة خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التابعة لوكالة ناسا في جهودها لاستكشاف القمر من خلال التعاون مع شركات خاصة مثل Astrobotic وIntuitive Machines وFirefly Aerospace، وستحمل هذه البعثات أدوات لدراسة الجيولوجيا القمرية واختبار التقنيات الجديدة للاستكشاف البشري وجمع البيانات البيئية.

في يناير، ستنشر مهمة M2/Resilience اليابانية مركبة هبوط ومركبة جوالة صغيرة إلى القمر. وستُجرى أبحاث حول تكوين تربة القمر وعمليات تقسيم المياه لتقييم إمكانية توليد الأكسجين والهيدروجين. ومن المتوقع أن يتم عرض أنظمة الملاحة المتقدمة وتقنيات التشغيل الذاتي كجزء من هذه المهمة.

استكشاف الكويكبات والمذنبات

ستجمع مهمة Tianwen-2 الصينية، المخطط لها في مايو/أيار، عينات من الكويكب 469219 Kamoʻoalewa قبل التوجه إلى المذنب 311P/PANSTARRS، ومن المتوقع الحصول على رؤى حول تكوين النظام الشمسي المبكر وأصول المواد العضوية على الأرض من هذه العينات.

ستقوم مهمة لوسي التابعة لوكالة ناسا بالتحليق بالقرب من الكويكب 52246 Donaldjohanson في أبريل، لتقديم بيانات حول تكوين الكويكب القديم.

الأبحاث المدارية والعميقة في الفضاء

من المقرر أن تقوم طائرة الفضاء غير المأهولة سبيس رايدر التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية برحلتها الأولى في عام 2025، مع التركيز على تجارب الجاذبية الصغرى والعروض التقنية. ستوفر عمليات التحليق التي تقوم بها بعثات مثل JUICE التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية وEuropa Clipper التابعة لوكالة ناسا زخمًا حاسمًا لرحلاتها إلى أقمار المشتري.

ومن المتوقع أن يؤدي عام 2025، بفضل البعثات التي تقوم بها الوكالات الرائدة، إلى تقدم كبير في استكشاف الفضاء والتطوير التكنولوجي.