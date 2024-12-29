الانباء: بري والممانعة وباسيل يميلون إلى دعم جورج خوري اولا وجان لوي قرداحي ثانيا للرئاسة

ذكرت معلومات لـ"الأنباء" الكويتية ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ومحور الممانعة ومعهما مؤيدا رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، يميلون إلى دعم السفير السابق لدى الفاتيكان المدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري، يليه الوزير السابق جان لوي قرداحي، الذي يتشارك وخوري في الدعم الفاتيكاني، علما ان خوري يحظى بدعم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي.

وفي المقابل، تتريث المعارضة في الاعلان عن هوية المرشح التي ستؤيده في الجلسة، معطية الوقت الكافي للاتصالات مع فرقاء آخرين، في محاولة للتقاطع على اسم مرشح تختاره المعارضة هذه المرة، والتي لا توافق على اسم يأتي من فريق المحور كما كان يعرض سابقا.

وتوقفت مصادر مطلعة لـ"الأنباء" عند الغموض الذي يلف مواقف معظم الكتل السياسية وعدم إعلان مواقفها. وقالت ان ذلك يعود إلى انتظار حركة الموفدين التي ستنشط خلال الايام المقبلة، واذا ما كانت ستحمل كلمة سر حاسمة.

وذكرت انه إضافة إلى التحرك النشط للدبلوماسية العربية، فإنه لا يمكن إغفال أهمية التحرك الفرنسي والاميركي بوصول وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزير الدفاع سيباستيان لوكورنو قريبا للتأكيد على تنفيذ القرار 1701، ووقف اطلاق النار ودعم القوات الدولية التي تشارك فيها فرنسا بـ 700 عنصر. كما ستكون للوزيرين جولة من المحادثات تبدأ بالاستحقاق الرئاسي، وتتناول عملية إعادة الاعمار ودعم الجيش اللبناني.

واشارت أوساط سياسية لـ"الأنباء" الى انها تنتظر الموقف النهائي لـ"القوات اللبنانية" التي كانت تتوقع اصطفافا حول ترشيح سمير جعجع من عدة كتل.