شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل دفاع النواب: أهل الشر يطلقون الشائعات لبث الفرقة بين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء ابراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومى بمجلس النواب، أن مصر من أكثر الدول فى العالم التى تحارب بالشائعات من قبل تنظيمات خارجية وداخلية تسعى لنشر الفوضى فى البلاد والدخول بنا الى نفق مظلم.

وبين وكيل دفاع النواب أن أهل الشر لم يستطيعوا مواجهة ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات وبنية تحتية وطرق ومدن جديدة وتنمية حقيقية، ماكانت لتحدث فى مائة عام، ولكن تم إنجازها عشر سنوات بفضل الجهود المخلصة للقيادة السياسية وحالة التوحد الشعبى خلف الرئيس الوطنى المخلص عبد الفتاح السيسى، فلم يجد أعداء الوطن سبيل الا إطلاق الشائعات بهدف النيل من وحدة المصريين وبث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.

ولفت وكيل دفاع النواب، بأن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة من جميع الجبهات ولكنها صامده، وستنتصر كما انتصرت من قبل لنصل بسفينة الوطن الى بر الأمان، ومن أهم هذه التحديات هى الأحداث التى تجرى فى البحر الاحمر وتأثيرها على حركة الملاحة فى قناة السويس، والتى خسرت مصر بسببها ما يزيد على 7 مليارات دولار.

وشدد بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الانتهاء من تطوير المجرى الملاحى لقناة السويس ستعزز القيمة التنافسية الشريان التجارى الهام فى العالم، موضحاً بأن قناة السويس فى العهد الحديث شهدت طفرة وقفزه غير مسبوقة فى تطوير بنيتها التحتية، وان القلاقل والاضطرابات الى زوال ونتمنى أن تعود القناة للعمل بكامل طاقتها فى اقرب وقت.