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ياسر نجدي عشرات الألمان يحيون ذكرى ضحايا حادث الاصطدام الإجرامي في سوق ماجديبورج بألمانيا كريستيان مانج/ رويترز غواص يرتدي زي بابا نويل في حوض أسماك في حديقة حيوان في جوادالاخارا بالمكسيك ميشيل فريريا/ رويترز التايلانديون يحيون بالشموع الذكرى العشرين لضحايا التسونامي الذي ضرب المنطقة عام 2004 رويترز أطفال يصطفون لشراء الخبز بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في دوما على مشارف دمشق زهرة بن سمرة/ رويترز مشاهد للدمار الذي أحدثه النظام السوري البائد في الغوطة الشرقية أمين سانسار/ وكالة الأناضول مواجهات واضطرابات بين اليهود الحريديم المتشددين وقوات الشرطة في إسرائيل كاي بفافنباخ/ رويترز مختصون يحاولون تنظيف بقعة نفطية على شاطئ لا كابولانا في منطقة لوبيتوس ببيرو مالو راماهي/ منصة الصور الصحفية الأوروبية فتاة صغيرة تعاين مواقع القصف الإسرائيلي على خيام النازحين في بيت لاهيا في قطاع غزة بشار طالب/ فرانس برس امرأة فلسطينية تحتضن ابنة أختها الصغيرة التي تعاني بسبب سوء التغذية والبرد في دير البلح بغزة إياد بابا/ فرانس برس رجلٌ يستغل دبابة معطوبة لبيع الخضراوات والفاكهة في حمص السورية سمير الدومي/ جيتي محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: من إحياء الذكرى العشرين لتسونامي المحيط الهندي إلى اضطرابات إسرائيل

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