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شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 14 نوعًا من الكائنات المفترسة تستوطن عدة مواقع بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ورقةً علميةً بعنوان "تنوع المفترسات والمحافظة عليها في المملكة العربية السعودية" في المجلة العلمية "Diversity".
وتضمنت رصد 14 نوعًا من الكائنات المفترسة، تندرج تحت مظلة 6 فصائل فطرية، تستوطن عدة مواقع بيئية بالمملكة.
وتنشر المجلة أبحاثًا واكتشافات في مجالات التنوع الأحيائي والزراعة والنظم البيئية.
واعتمد المركز في رصد هذه الكائنات على استخدام تقنيات رصد متطورة مثل الكاميرات الفخية، التي سجَّلت لقطات خلال 4,787 ليلةً في 58 موقعًا من مواقع الموائل الطبيعية للمفترسات بالمملكة.
وسجل الثعلب الأحمر أكثر الكائنات رصدًا ضمن الدراسة، بعد أن رصد في 15 موقعًا بيئيًّا مختلفًا، يليه الضبع المخطط الذي سجلت الدراسة وجوده في 13 موقعًا بيئيًّا، مع أكبر عدد من تسجيلات تواجده في محمية ريدة بمنطقة عسير.
ويليهما في الانتشار الذئب العربي، أما غرير العسل كان من الأنواع الأقل تسجيلًا في المواقع المدروسة.
وتغطي هضاب عسير وجازان ونجران الممتدة إلى جبال السروات، وهي من المناطق الحاضنة لأكبر عدد من أنواع المفترسات.
كما سُجل العديد من الأنواع التي شملت القط الرملي والثعلب الرملي في الصحاري الرملية الموزعة جغرافيًّا في جميع أنحاء المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان" "إن هذه الأوراق العملية التي يعمل عليها المركز تزيح الستار عن حاجةٍ مُلحة لإجراء المزيد من الدراسات حول المفترسات في المملكة.
وذلك لرسم فهمٍ أوضح حول حياتها، وتكاثرها، وموائلها، وملامحها الوراثية، مما يُثري مكتبتنا العلمية ويعزز فعالية خطط تأهيل وصون الموائل البيئية.
كما ينعكس إيجابيًّا على حماية التنوع الأحيائي لهذه الكائنات الفطرية في موائلها الطبيعية".
وتضمنت رصد 14 نوعًا من الكائنات المفترسة، تندرج تحت مظلة 6 فصائل فطرية، تستوطن عدة مواقع بيئية بالمملكة.
الحياة الفطرية في السعوديةوتعد مجلة "Diversity" من المجلات العلمية ذات القيمة العلمية العالية، ويبلغ تصنيفها Q1 في مجال العلوم الحياتية، نظرًا لتأثيرها الواسع في مجال الأبحاث العلمية، ومدى استشهادات واقتباسات الباحثين حول العالم.
وتنشر المجلة أبحاثًا واكتشافات في مجالات التنوع الأحيائي والزراعة والنظم البيئية.
واعتمد المركز في رصد هذه الكائنات على استخدام تقنيات رصد متطورة مثل الكاميرات الفخية، التي سجَّلت لقطات خلال 4,787 ليلةً في 58 موقعًا من مواقع الموائل الطبيعية للمفترسات بالمملكة.
رصد أنواع الكائناتوأسهمت هذه التسجيلات في رصد أنواع الكائنات، ومجتمعاتها، تغذيتها، أماكن تمركزها، التهديدات المحيطة بها، وسِمات موائلها الطبيعية.
وسجل الثعلب الأحمر أكثر الكائنات رصدًا ضمن الدراسة، بعد أن رصد في 15 موقعًا بيئيًّا مختلفًا، يليه الضبع المخطط الذي سجلت الدراسة وجوده في 13 موقعًا بيئيًّا، مع أكبر عدد من تسجيلات تواجده في محمية ريدة بمنطقة عسير.
ويليهما في الانتشار الذئب العربي، أما غرير العسل كان من الأنواع الأقل تسجيلًا في المواقع المدروسة.
موائل المملكةوأكدت الدراسة على أن موائل المملكة تستضيف تنوعًا أحيائيًّا ثريًا من الكائنات المفترسة، التي تنتشر في عدة مواقع مثل المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة.
وتغطي هضاب عسير وجازان ونجران الممتدة إلى جبال السروات، وهي من المناطق الحاضنة لأكبر عدد من أنواع المفترسات.
كما سُجل العديد من الأنواع التي شملت القط الرملي والثعلب الرملي في الصحاري الرملية الموزعة جغرافيًّا في جميع أنحاء المملكة.
مهددات تحيط بالمفترساتورصدت الدراسة عددًا من المهددات التي تحيط بهذه المفترسات وتهدد بقاءَها، مثل القتل والتسميم، والاتجار، وفقدان الموائل الطبيعية.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان" "إن هذه الأوراق العملية التي يعمل عليها المركز تزيح الستار عن حاجةٍ مُلحة لإجراء المزيد من الدراسات حول المفترسات في المملكة.
وذلك لرسم فهمٍ أوضح حول حياتها، وتكاثرها، وموائلها، وملامحها الوراثية، مما يُثري مكتبتنا العلمية ويعزز فعالية خطط تأهيل وصون الموائل البيئية.
كما ينعكس إيجابيًّا على حماية التنوع الأحيائي لهذه الكائنات الفطرية في موائلها الطبيعية".