نتانياهو: سنعود للقتال في غزة حتى إذا توصلنا لاتفاق تبادل أسرى مع حماس

أكّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، أن الجيش الاسرائيلي سيعود للقتال في غزة، حتى إذا تمّ التوصّل لاتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك في تصريحات أدلى بها نتانياهو، خلال مشاورات بشأن اتفاق تبادل أسرى، أُجريت في الأسبوع الماضي.

وذكر نتنياهو بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، إنه "إذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادُل أسرى، وأنا أرجو أن تتمّ؛ إسرائيل ستعود للقتال بعدها". وأضاف نتنياهو أنه "ليس هناك جدوى، لإخفاء هذا الأمر". وذكر أن استئناف القتال بعد الاتفاق، يأتي "لاستكمال (تحقيق) أهداف الحرب"؛ وهي الحجّة الذي ما انفكّ نتنياهو يكرّرها، كلّما كان هناك احتمال للتوصّل لاتفاق تبادُل أسرى، ووقف لإطلاق النار.

وعَدّ نتنياهو أن موقفه هذا، "لا يُحبِط صفقة، بل إنّه يشجّعها"، علما بأن حركة حماس، لطالما شدّدت على أنها لن تقبل باتفاق، لن يضمن وقف الحرب على غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيليّ من القطاع.

وأوردت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة "كان 11"، أن مقرّبين من نتانياهو قالوا، الإثنين، إنه "حتى لو كان هناك اتفاق، فإن إسرائيل ستعود للقتال، لإكمال أهداف الحرب".

وذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن مصادر في الوفد الإسرائيلي المفاوض، يخشون من أن تضرّ أقوال نتنياهو بالاتفاق المحتمَل.

ونقلت القناة عن مصادر أميركيّة، لم تسمّها، أنه "يمكن التوصل لصفقة، قبل تولّي الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، منصبه".