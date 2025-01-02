وزير الدفاع السعودي: عقدت لقاء مثمرا مع وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات بالإدارة السورية الجديدة

اشار وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان الى انه "عقد لقاء مثمرا مع معالي وزير الخارجية والمغتربين ومعالي وزير الدفاع ومعالي رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة".
ولفت بن سلمان في تصريح له، الى اننا "بحثنا مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها".
وأردف وزير الدفاع السعودي: "لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق. حفظ الله سوريا وحماها من كل الشرور".
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