الامارات | رئيس الدولة يهنئ الملك حمد بن عيسى والأشقاء في البحرين بالفوز بـ "خليجي 26"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والشعب البحريني بالفوز بـ "خليجي 26".

وقال سموه في منشور بحسابه على منصة "إكس": "أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى والأشقاء في البحرين الفوز بـ "خليجي 26" وأشيد بالأداء المتميز والروح العالية للمنتخبين، البحريني والعماني، والتنظيم الناجح للبطولة من قبل الكويت الشقيقة، وتمنياتي للجميع بالتوفيق في المنافسات المقبلة".