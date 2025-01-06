ترامب: إذا لم يتم إطلاق سراح الاسرى بحلول وقت تولي منصبي فسيكون هناك جحيم ويجب إطلاق سراحهم الآن

اعلن الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه "إذا لم يتم إطلاق سراح الاسرى بحلول وقت تولي منصبي فسيكون هناك جحيم ويجب إطلاق سراحهم الآن". واشار الى أنني "أفضل صديق لإسرائيل على الإطلاق وحققت لها الكثير بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لها".

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