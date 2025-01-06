إذاعة الجيش الإسرائيلي: تم تنفيذ نحو 110 ضربات جوية قتل خلالها 220 فلسطينيا في الضفة منذ بدء الحرب على غزة

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه "تم تنفيذ نحو 110 ضربات جوية قتل خلالها 220 فلسطينيا في الضفة منذ بدء الحرب على غزة"، مشيرة الى أن "قواتنا قضت على نحو 770 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة".

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