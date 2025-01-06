اشار رئيس الأركان الإسرائيلي من كدوميم، الى أن "العد التنازلي بدأ بالنسبة لمنفذي الهجوم وسنعرف هوياتهم وسنصل إليهم"، مؤكدا اننا "سنزيد حدة معركتنا الواسعة والمكثفة ضد الإرهاب في الضفة الغربية".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الإسرائيلي من كدوميم: سنزيد حدة معركتنا الواسعة والمكثفة ضد الإرهاب في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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