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الامارات | هدف مصري عالمي بالشباك التونسية في الدقيقة 90+2 (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هدف مصري عالمي بالشباك التونسية في الدقيقة 90+2 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل النجم المصري إبراهيم عادل هدفاً عالمياً قاد به فريقه بيراميدز للفوز على ضيفه الترجي التونسي 2-1، الأحد على استاد الدفاع الجوي في القاهرة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

تقدم الترجي عبر المهاجم الجزائري يوسف بلايلي في الدقيقة (56)، وأدرك المصري مصطفي فتحي التعادل لبيراميدز في الدقيقة (90)، قبل أن يأتي الهدف العالمي المذهل بمقصية ابراهيم عادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+2).

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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