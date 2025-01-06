رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو يعلن استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم

اعلن رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم. وذكر ترودو بان الحزب الحاكم سيختار رئيس الوزراء المقبل، ونحن بحاجة لدورة جديدة للبرلمان، وسأتنحى من منصبي فور اختيار البديل. واردف "ابتعدت عن خوض معارك داخلية وفضلت مصلحة كندا".

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