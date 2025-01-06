الأمم المتحدة اتهمت الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على إحدى قوافلها في غزة

اتهم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، "الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على إحدى قوافله في قطاع غزة في اليوم السابق، منددا بـ"الحدث غير المقبول" الجديد.
وأشار البرنامج في بيان إلى أن "القافلة المؤلفة من ثلاث مركبات كانت هويتها واضحة وتعرضت لإطلاق نار رغم حصولها على جميع التصاريح اللازمة من السلطات الإسرائيلية"، موضحا أن "الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متنها لم يصابوا خلال الحادث المرعب".
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