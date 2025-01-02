رويترز عن مسؤول أمني: مسلح قتل 10 أشخاص بينهم طفلان بمدينة سيتنجي في مونتينيغرو

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني، قوله إن مسلحًا قتل 10 أشخاص بينهم طفلان في مدينة سيتنجي في مونتينيغرو.

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام في مونتينيغرو، بأن أشخاصاً عدة قُتلوا في إطلاق نار بمطعم في البلاد.

وقالت قناة فيجيستي التلفزيونية في مونتينيغرو إن مشاجرة اندلعت بعد الظهر قبل إطلاق النار، وأضافت أن خمسة أشخاص قُتلوا. ولا يزال المشتبه به طليقاً، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

ولم تحدد الشرطة عدد الضحايا. وأرسلت شرطة مونتينيغرو وحدات خاصة إلى المنطقة، وحثت الناس على البقاء داخل منازلهم.