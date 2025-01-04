كاريتاس: خبر تنظيم جلسة في مستوصف ضهر العين مقابل بدل نقل بقيمة 5 دولارات غير صحيح

أكدت كاريتاس لبنان، في بيان، أن الخبر المتداول حول تنظيم جلسة في مستوصف ضهر العين – طرابلس ليوم واحد والمخصص للسوريين، فقط مقابل بدل نقل بقيمة 5 دولارات غير صحيح على الإطلاق.

ودعت كاريتاس الجميع إلى التأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وأكدت أن "جميع برامجنا ومبادراتنا تُعلن بشكل رسمي من خلال قنواتنا المعتمدة فقط".