اشار المبعوث الأميركي إلى لبنان اموس هوكشتاين الى انه قبل بدء اجتماع اللجنة الخماسية بدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من الناقورة ومعظم القطاع الغربي، والانسحابات ستستمر.
ولفت هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى ان تنفيذ الاتفاق في جنوب لبنان ليست مهمة سهلة، وملتزمون بدعم الجيش اللبناني. وقال "أجريت مباحثات جيدة للغاية مع بري، وأشكره على تعاونه الدائم".
كانت هذه تفاصيل خبر هوكشتاين من عين التينة: قبل بدء اجتماع اللجنة الخماسية بدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من الناقورة ومعظم القطاع الغربي والانسحابات ستستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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