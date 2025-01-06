اشارت مصادر عين التينة لـ"الجديد"، الى ان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون قائمة في موعدها، وموقفنا من قائد الجيش معروف "لا نريد تعديل الدستور".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عين التينة لـ"الجديد": الجلسة في 9 كانون قائمة في موعدها وموقفنا من قائد الجيش معروف "لا نريد تعديل الدستور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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