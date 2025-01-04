الموت يفجع الفنان أحمد بدير بوفاة شقيقته

وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 08:49 مساءً - رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت الموافق 4 يناير شقيقة الفنان، وقد أعلن عن الوفاة الفنانمن خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".أعلن الفنان منير مكرم اليوم عن وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلًا: " التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير الدوام لله".

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آخر مشاركات أحمد بدير الدرامية

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يُعد مسلسل "نقطة سوداء" آخر مشاركات الفنانالدرامية، بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين على رأسهم أحمد فهمي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أحمد مجدي، وفاء عامر، أحمد خالد صالح، سماح أنور، أشرف عبد الغفور، ناهد رشدي، أحمد عزمي، مريم الخشت، سماح السعيد، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول (رضوى) وشقيقها (صلاح) الذين يضعان خطة شيطانية للانتقام من عائلة (السيوفي) وإمبراطوريتها، ويتعين على (عمر السيوفي) و(علي السيوفي) التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفاً خطيراً بعد أن يقع (عمر) و(رضوى) في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"