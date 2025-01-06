كيف استعد إبراهيم الحساوي لشخصيته بفيلم هوبال؟

إبراهيم الحساوي: هكذا استعددت لشخصية ليام في فيلم هوبال

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 07:19 مساءً - كشف الفنانعن الخطوات التي اتبعها للتحضير لشخصية "ليام" التي قدّمها خلال أحداث فيلم "هوبال" الذي يُعرض حالياً في دُور السينما؛ حيث شهد العمل إقبالاً جماهيرياً كبيراً؛ مما ساهم في تحقيقه لأداءٍ مميز على شباك التذاكر.أوضح النجم إبراهيم الحساوي من خلال مقطع فيديو بثه عبْر صفحته الرسمية على "إنستغرام "، خطوات التحضير لشخصية "ليام". قائلاً إنه كان يتأمل الصحراء بطبيعتها وتضاريسها، كما كان يتأمل أيضاً بيئة الفيلم خاصة، وأنها كانت بالنسبة له كممثل جديد.ونوّه "الحساوي" إلى أنه خضع لتدريب مكثف على اللهجة المستخدمة في الفيلم، من قِبل مخرج العمل عبدالعزيز الشلاحي، وذلك لأيام عدة. هذا إلى جانب خضوعه لبروفات لقراءة خاصة؛ لقراءة سيناريو الفيلم.وأشاد في حديثه بمؤلف الفيلم مفرج المجفل لإبداعه في كتابة النصوص الخاصة بسيناريو الفيلم. مكملاً: "فهي كبسولة صغيرة مثل أبيات الشعر، لا تجعل الممثل يجتهد أو يسعى للإضافة أو التعديل".ومن بين الأشياء التي أبدىإعجابه بها، هو أن الكثير من مشاهد الفيلم تم تصويرها في وقتها الحقيقي قائلاً: "الغروب كان غروب، والشروق كان شروق".

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فيلم "هوبال"

كان فيلم "هوبال" السينمائي قد عُرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة كعرض أول وخاص، وتقرر أن سيتم عرضه بشكل رسمي في دُور السينما بتاريخ 2 يناير 2025.وتدور أحداث الفيلم السعودي "هوبال"، أثناء فترة التسعينيات في السعودية، عندما تتعرض عائلة بدوية للعزلة التامة في وسط الصحراء بعد هجر القرية التي كانوا يعيشون فيها، وحينها تتعرض "ريفة" ابنة العائلة إلى مرض معدٍ يحتم على الجميع عدم الاقتراب منها؛ لتبدأ الأم في التفكير بطرق للتخلص من قوانين الجد، وإنقاذ ابنتها الصغيرة بمساعدة الطفل عساف الذي يخشى موت ريفة.

ويشارك في بطولة الفيلم عددٌ من الفنانين، وهم: إبراهيم الحساوي في دَور الجد "ليام"، مشعل المطيري في دَور الابن "شنار"، ميلا الزهراني في دَور "سرا"، حمدي الفريدي في دَور "بتال"، حمد فرحان في دَور "عساف"، أمل سامي في دَور "ريفة".



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