شكرا لمتابعة خبر عن هلال القمر يقترن بزحل ويزينان سماء المملكة.. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت سماء المملكة هذا المساء حدثًا فلكيًا مميزًا، حيث اقترن هلال القمر مع كوكب زحل، مما أتاح للمتابعين فرصة مشاهدة هذا الاقتران الرائع بين الجرمين السماويين.

ونشرت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها بمنصة «إكس» لحظة رصد اقتران هلال القمر مع كوكب زحل، موثقةً هذا الحدث الفلكي النادر الذي زين سماء المملكة.

ووفقًا للجمعية الفلكية، فإن زحل يشبه نجمًا متوسط اللمعان للعين المجردة؛ ونظًا لأن المسافة الظاهرية بين القمر وزحل يمكن رؤيتها سويًا في مجال رؤية المنظار.