شكرا لمتابعة خبر عن محامية: إذا فتشت الزوجة جوال زوجها يحق له ملاحقتها قانونيًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المحامية ريم بنت إبراهيم، أنه يحق للزوج ملاحقة زوجته قانونيًا، في حال أثبت أنها فتشت جواله بدون علمه، لأن هذا يعتبر من التنصت.

وأشارت ريم أنه وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة، فإنه يحق للزوج مقاضاة زوجته في حال فتشت جواله، وتعاقب حينها بالسجن سنة وغرامة 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويُعدّ التجسس على هاتف الزوج أو الزوجة دون موافقة جريمة تُعاقَب عليها القانون، حيث تنص المادة الثالثة من هذا النظام على أن التنصت أو الدخول غير المشروع إلى أجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف المحمولة يُعاقَب عليه بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.