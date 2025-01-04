سارة درزاوي تنشر فيديو من كواليس جلسة تصوير زفافها

سارة درزاوي تنشر فيديو جديداً من كواليس جلسة تصوير زفافها

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حفل زفاف سارة درزاوي

سطور عن سارة درزاوي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 08:49 مساءً - شاركت نجمة مسرح مصرفيديو جديداً من كواليس جلسة تصوير حفل زفافها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".نشرتفيديو من كواليس جلسة التصوير التي أدتها يوم زفافها، وذلك عبْر حسابها على "إنستغرام". وقد سيطرت على الفيديو أجواء المرح والسعادة التي بدت واضحة على العروسين.كما نشرت سارة في وقت سابق عدداً من الصور من جلسة التصوير الرسمية لزفافها أيضاً، وعلّقت عليها قائلة: "الحُلم أصبح حقيقة".كانت الفنانة الشابةقد احتفلت بزفافها بعد 4 سنوات من خِطبتها على شاب من خارج الوسط الفني؛ حيث فاجأت سارة الجمهور والمتابعين أول أمس بنشر صور وفيديوهات على حسابها بموقع "إنستغرام"، من حفل الزفاف الذي أقيم في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.وقد حضر حفل الزفاف العائلتان والأصدقاء المقربون، وعدد قليل من الفنانين، أبرزهم: الفنانالذي حرَص على الحضور وتهنئتها بهذه المناسبة السعيدة؛ إضافة إلى تواجُد الفنان هشام إسماعيل، ومن نجوم فرقة مسرح مصر حضر الشباب مصطفى بسيط، وحامد الشراب، ومحمد توب. فيما غاب عددٌ كبير من زملائها بمسرح مصر.يمكنكِ متابعة حصاد 2024: أبرز زيجات وحفلات زفاف المشاهير في 2024الفنانةبدأت مشوارها الفني من خلال عروض مسرح مصر، الذي قدمه الفنان أشرف عبد الباقي على مدار سنوات؛ حيث شاركت في جميع مواسمه. وشاركت بعد ذلك في عدد من الأعمال الفنية، ولكنها لم تحظ بشهرة كبيرة مثل زملائها في فرقة مسرح مصر الذين انطلقوا معها. ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها: "ونسني"، بطولة: أحمد سلطان، محمود الليثى، حازم إيهاب، بسنت شوقي. وإخراج رامي رزق الله.كما شاركت أيضاً في فيلم "أنت إيه"، بطولة: أبرام سمير، ومحمد ثروت، وحامد الشراب، ونرمين ماهر، ولطفي لييب. وظهرت كضيفة شرف خلال فيلم "سبع البرمبة"، بطولة: رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن توتا، بيومي فؤاد، مها أبو عوف، نور قدري. وفيلم "شاومينج"، بطولة: أحمد سلطان، توني ماهر، بيومي فؤاد، نشوى مصطفى وسامي مغاوري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».