فيديو جديد من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي.. ولداها يباركان الزواج

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 08:49 مساءً - احتفلت الفنانة مي فاروق أول أمس الخميس 2 يناير بحفل زفافها من الفنان محمد العمروسي، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وكذلك حضور مميز لولديها "زينة ومالك".
يمكنكِ متابعة: ختام فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بحفل مي فاروق اليوم
وقد شارك مي فاروق ومحمد العمروسي حفل زفافهما عددٌ كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة، أبرزهم: الإعلامية منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الفنانة منال سلامة، ويوسف الشريف، أحمد الشامي، والموزع توما، والفنانة هبة عبد الحكيم، والفنانة وعد السعودية، وريهام عبدالحكيم، والمطربة سوما، والفنان محمد رضوان وزوجته، وميرهان حسين، ودنيا النصري، وحمزة العيلي، والفنانة أنوشكا، ومصطفى أبوسريع، والمطرب محمد محيي، وغيرهم من نجوم الفن.
يُذكر أن المطربة مي فاروق سبق لها الزواج من المؤلف والموزع الموسيقي أشرف السيد، ورزقت بولدين منه وهما: زينة ومالك، وهي تشارك دائماً معهما منشورات عبْر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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ولدا مي يشاركانها فرحتها بيوم زفافهاتصدّرت الفنانة مي فاروق ترند مواقع التواصل الاجتماعي بحفل زفافها، وأهم ما ميّز الحفل هو ظهور ولديها "زينة ومالك" معها طوال اليوم؛ بدءاً من كَتْب كتابها؛ حيث ظهر ولداها وهما ممسكان بيدها، إلى جميع فقرات الحفل، وهما يرقصان معها بكل سعادة وفرحة، وخطفا أنظار الجميع.
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يمكنكِ متابعة: ختام فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بحفل مي فاروق اليوم
وقد شارك مي فاروق ومحمد العمروسي حفل زفافهما عددٌ كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة، أبرزهم: الإعلامية منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الفنانة منال سلامة، ويوسف الشريف، أحمد الشامي، والموزع توما، والفنانة هبة عبد الحكيم، والفنانة وعد السعودية، وريهام عبدالحكيم، والمطربة سوما، والفنان محمد رضوان وزوجته، وميرهان حسين، ودنيا النصري، وحمزة العيلي، والفنانة أنوشكا، ومصطفى أبوسريع، والمطرب محمد محيي، وغيرهم من نجوم الفن.
يُذكر أن المطربة مي فاروق سبق لها الزواج من المؤلف والموزع الموسيقي أشرف السيد، ورزقت بولدين منه وهما: زينة ومالك، وهي تشارك دائماً معهما منشورات عبْر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي في يناير 2024وكانت مي فاروق قد احتفلت بخِطبتها من محمد العمروسي في شهر يناير من عام 2024، وذلك خلال حفل بسيط، حضره الأصدقاء والمقربون، أبرزهم: المخرجة بتول عرفة، وأميرة مكاوي ابنة الراحل سيد مكاوي، وعدد من المقربين. وقامت مي فاروق بنشر عدة مقاطع فيديو من تجهيزات الحفل، بينما نشر العريس مقطع فيديو للحظة ارتداء خاتم الخطوبة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».