سيلينا غوميز تُعلن عن الأشياء التي تزعجها

سيلينا غوميز تؤكد أنها لا تحب مَن يتعامل معها بشكل مُختلف عن الناس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 08:49 مساءً - تحدثت النجمة العالميةعن أكثر الأشياء التي تزعجها؛ موضحة أن أكثر الأشياء التي تُزعجها بشكل كبير، هم الأشخاص الذين يتأخرون، وذلك خلال مقابلة لها بالأمس مع مجلة "W Magazine's Best Performances Issue".كما أضافت سيلينا غوميز خلال حديثها، أنها أيضاً لا تحب مَن يتعاملون معها بشكل مختلف عن الناس الآخرين، وأنها تُلاحظ تلك الأشياء بسرعة كبيرة؛ لأنها تمتلك بحياتها أشخاصاً رائعين لا علاقة لهم بالصناعة الفنية، وأنها تهتم بشكل كبير لكيفية تعامُل الناس مع أصدقائها والأشخاص المُحيطين بها.كما تحدثت أيضاً النجمة سيلينا غوميز خلال اللقاء عن الأشخاص الذين أُعجبت بهم في طفولتها؛ قائلة إنها حينما كانت أصغر سناً، كانت تعتقد أنه كان لديها العديد من الأشخاص الذين قد أُعجبت بهم، ومن أبرزهم: جيسي مكارتني، تشاد مايكل موراي من خلال مُشاركته بمسلسل "One Tree Hill"، كما أكدت أنه حينما صدر فيلم "Beautiful Soul" كان ذلك بمثابة تغيير في حياتها.

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سيلينا غوميز تستقبل العام الجديد بصحبة خطيبها

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يُذكر أن النجمة العالمية سيلينا غوميز Selena Gomez استقبلت العام الجديد 2025 وهي تعيش حالة من الرومانسية بصحبة خطيبها بيني بلانكو؛ حيث كانت قد احتفلت بليلة رأس السنة من خلال نشر مقطع فيديو والعديد من الصور والتي جمعتهما سوياً.وبدأت النجمة سيلينا غوميز منشورها عبْر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" بصورة لطبق طعام ورقي وكُتب عليه "أحبك"، وأيضاً بعدد من الصور الرومانسية التي جمعتها بخطيبها بيني بلانك، بالإضافة إلى مقطع فيديو والذي ظهر به بيني بلانك وهو يُقبّل يد سيلينا غوميز.وتم نشر صورة للثُنائي أيضاً أثناء النظر إلى شاشة مراقبة أمنية بأحد المتاجر، وصورة لـ سيلينا غوميز بصحبة شقيقتها الصغرى، وصورة "سيلفي" في المرآة تم من خلالها عرض خاتم خطوبة سيلينا غوميز.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».