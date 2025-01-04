شكرا لمتابعة خبر عن بدء تشغيل المسار البرتقالي لقطار الرياض غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبدأ عمليات تشغيل المسار البرتقالي لقطار الرياض، غداً الأحد، والذي يمتد على طول طريق المدينة المنورة.

ويعتبر المسار البرتقالي الأطول بطول 40.7 كيلومتر والأكثر من حيث عدد المحطات، حيث يتوقع أن ينقل عدد كبير بسبب مروره في مناطق عالية بالكثافة السكانية ومحطات ومواقع هامة وحيوية.

وبتشغيل المسار البرتقالي للخدمة يكتمل تشغيل الخطوط الستة لشبكة القطار بإجمالي 176 كيلومتراً، وتضم 85 محطة، منها أربع محطات رئيسية.