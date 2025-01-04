نانسي عجرم ورامي صبري يدفئان بأغانيهما شتاء موسم الرياض.. بالفيديو

بداية الحفل مع الفنان رامي صبري

أبرز أغاني حفل رامي صبري

الوصلة الثانية مع الفنانة نانسي عجرم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 08:49 مساءً - ضمن حفلات موسم الرياض بنسخته الخامسة، أُقيم على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، حفلٌ غنائي جمع بين الفنانة نانسي عجرم والفنان رامي صبري، بتنظيم من شركة "بنش مارك"، في أولى حفلاتها لعام 2025 بجوّ بارد بلغت درجة حرارته 4 درجات مئوية في العاصمة الرياض.بدأ الفنان رامي صبري الحفل، الذي قدّم مجموعة من الأغاني المميزة، وكان جمهوره على موعد مع ميدلي “فلامنجو” خاصة بالحفل؛ حيث لاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور. وكانت أغنية "يمكن خير" الأكثر طلباً من قِبَل الجمهور.ثم وجّه رامي شكره إلى هيئة الترفيه وعلى رأسها المستشاررئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، وكذلك إلى الشركة المنظمة “بنش مارك” والجمهور السعودي، الذي وصفه بأنه “قريب من القلب”.وكانت أبرز الأغاني التي قدّمها الفنان، هي: "غالي، واعترفلك، وإنتِ جنان، وحياتي مش تمام، يمكن خير، ميدلي منوّع، وكلمة، وأهد الدنيا، وخطيرة، وسكت ليه. واختتم حفله بأغنية إنت بتسألي.أما الوصلة الثانية من الحفل فجاءت مع النجمة، التي بدأت بمجموعة متنوّعة من أغانيها الجديدة، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.كما قدّمت نانسي عدداً من أغانيها القديمة، التي شاركها في غنائها جمهور موسم الرياض، وسط أجواء شتوية باردة، وقد شكرت النجمة اللبنانية الحضور، وأثنت على الدَور الكبير الذي تقوم به هيئة الترفيه. كما أعربت عن تقديرها للشركة السعودية بنش مارك على تميزهم في تنظيم حفلات تليق بما تشهده السعودية في تطور كبير بالقطاع الفني والترفيهي.

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أبرز أغاني نانسي عجرم بالحفل

وقدّمت نانسي عجرم عدداً من الأغاني بالحفل، كان منها: أغنية انت إيه، وأعملك إيه الدنيا حلوة، وعاتب، ولوم، وسلامات، ويا طبطب، وحبك سفاح، وبدنا نولع الجو، وعم يتعلق فيك، ومن نظرة، وابن الجيران، وماشي حدي، ونجي ننبسط، وصح صح، وفيه حاجات، ويا سلام. واختتمت حفلها بـ أغنية أخاصمك آه.يُذكر أن مسرح أبوبكر سالم سيكون على موعد مع عدد من الحفلات الغنائية المميزة، التي سيحييها نخبة من نجوم الغناء السعودي والعربي خلال الفترة القادمة.

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