اردول: وداعاً لعام كامل ما ذهبت فيه لجبال النوبة

وداعاً لعام كامل ما ذهبت فيه لجبال النوبة منذ عام 1988م، ان شاءالله تتحقق أمنياتنا كاملة ويكلل مجهودنا في مقبل هذا العام الجديد لإنهاء الحرب ووقف المعاناة والتشرد وتحقيق السلام والاستقرار … مبارك اردول

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