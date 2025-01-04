رئيس مجلس السيادة يتلقى تهنئة من رئيس جمهورية السنغال بمناسبة ذكرى الاستقلال

تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة من رئيس جمهورية السنغال السيد/ باسيرو ديوماي فاي بمناسبة الذكرى ٦٩ للاستقلال. وتلقى برقية تهنئة من رئيس جمهورية فنزويلا السيد/ نيكولاس مادورو بمناسبة الذكرى ٦٩ للاستقلال.

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