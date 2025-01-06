مساء الأحد جمعنا لقاء مع القائد مني أركوي مناوي بمنزله بمدينة بورتسودان في حديث جمع بين الصحافة والسياسة وتعقيدات الحرب اللعينة علي بلادنا ..

■ كعادته كان مناوي صريحاً وشفافاً فوق المعدل !! .. قال إنه لايطمع في أي منصب سيادي حتي لو كان منصب رئيس مجلس السيادة ناهيك أن يكون نائباً أول أو حتي عاشر .. موضحاً أنه ظل يرفض فكرة ترشيحه لمنصب نائب رئيس المجلس السيادي لعدة أسباب أهمها أنه لا يريد للمناصب أن تكون سبباً في صرف الجهود عن معركة إجهاض مؤامرة تفكيك السودان بعد أن أفشلنا مؤامرة إنقلاب حميدتي الذي كان سيمارس قتلاً وعنفاً وسرقة لموارد الدولة ..

■ وكشف مناوي عن خطة ماكرة لاغتياله وإغتيال د. جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة موضحاً أنه خطة الاغتيال تم بحثها بصورة جادة في عاصمة دولة أفريقية مجاورة وأنه تلقي تنويراً كاملاً عن خطة اغتياله التي يعتقد المخططون لها أنها ستفتح الطريق لفصل دارفور بإزاحة القيادات السياسية والعسكرية القوية بدارفور ..

■ من جهةٍ أخري كشف مناوي كواليس الحوار داخل مجلسي السيادة والوزراء حول التعديلات الدستورية الجارية حالياً وقال إنهم أبدوا ملاحظات جوهرية علي التعديلات التي أغفلت قضايا ونقاط جوهرية وأضاف أنهم طالبوا بتوزيع جديد لنسبة قسمة السلطة في الوثيقة الدستورية والتي وضعت عملياً 75% من السلطة بيد المكون العسكري بعد خروج الحرية والتغيير من المشهد ..

■ مناوي جدد ثقته في صمود الفاشر التي تتعرض لهجوم بأسلحة حديثة لا تتوفر لأقوي الجيوش في الدول الأفريقية .. وزاد إن أهل الفاشر سيصمدون لأنهم يعلمون أنهم يخوضون معركة لكسر خطة التفكيك الشامل للسودان وهي خطة أكبر من فهم وتجربة مليشيات التمرد السريع والعصابات العابرة للقارات ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد