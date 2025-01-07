كل الصف القيادي بالشرطة لاعلاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بأي ترتيبات أو إتصالات تتعلق بعودة الفريق عنّان

صورة عنّان .. البروتوكول والمراسم !!

تلقيت عصر أمس إتصالاً هاتفياً من مكتب الناطق الرسمي للشرطة السودانية أوضح خلاله محدثي الملابسات التي صاحبت عودة الفريق عنّان إلي البلاد وزيارته للمدير العام للشرطة وما أحدثته تلك الزيارة من ردود فعل عنيفة في أوساط السودانيين عامة ..

■ مما نقله لي مكتب الناطق الرسمي أن الشرطة السودانية ممثلة في مديرها العام وكل الصف القيادي بالشرطة لاعلاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بأي ترتيبات أو إتصالات تتعلق بعودة الفريق عنّان إلي بورتسودان .. ووفقاً لمكتب الناطق الرسمي أيضاً ليست للشرطة السودانية علاقة بأي لقاءات أو مقابلات للفريق عنان بالجهات السيادية والعسكرية والأمنية ببورتسودان أو أي مدينة سودانية أخري أثناء فترة تواجده بالبلاد ..

■ أما فيما يلي الدعوة التي جمعت الفريق عنان بالمدير العام للشرطة وقادة آخرين علي وجبة غداء بمقر إقامتهم ببورتسودان فقد جاءت انطلاقاً من تقليد راسخ للشرطة عبر تاريخها حيث تحتفي بالسابقين من الوزراء وقادة الشرطة الذين تعاقبوا في مواقع القيادة .. وخلال الفترة السابقة احتفت قيادة الشرطة ببورتسودان احتفاءاً رمزياً بعدد من قادة الشرطة السابقين للتحية والتقدير وجاء الترحيب بالفريق عنّان من هذا الباب ..

■ أثناء الحديث الهاتفي مع ممثل الناطق الرسمي للشرطة السودانية سألته عن كواليس الصور التي أحدثت كل هذه الضجة اكتفي بالقول : لاعلاقة للشرطة بهذه الصور تصويراً وتوزيعاً ..

■ أشكر قيادة الشرطة السودانية علي إهتمامها بالتوضيح والتعقيب وهي فرصة لتأكيد عميق التقدير والاحترام لقادة وجنود الشرطة الذين يقومون بواجبهم في ظروف بالغة التعقيد ..

■ من فوائد هذه الأزمة أن يراجع الفريق عنّان في كتاب المراسم والبروتوكول الممنوع عند التقاط الصور لكبار الشخصيات في المناسبات أو اللحظات الخاصة ومن ذلك ممنوع منعاً باتاً التقاط الصور أثناء الأكل أو الشرب أو الانشغال بترتيب أمر أو شأن شخصي ويتم السماح بالتقاط الصور في المناسبات أو اللحظات الخاصة إن كان الغرض من الصورة مرتبطاً بقضية ذات بعد سياسي أو اجتماعي أو يخدم هدفاً إنسانياً سامياً ..

■ ومن مراسم صور الشخصيات الرسمية في المناسبات الخاصة ألا يتم نشرها وتداولها إلا بموافقة الجهة أو الشخصية الرسمية ..

■ وحقيقة ماحدث أن صور المائدة التي أحدثت كل هذا الزلزال تم التقاطها بكاميرا هاتف مرافق شخصي للفريق عنان !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد