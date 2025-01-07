واصلت الفنانة السودانية المعروفة عوضية عذاب, إبهار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بالتغيير الكبير الذي ظهر على شكلها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة المعروفة في مقطع فيديو متداول حديثاً وهي تردد أغنية (الناس دي ما تصدقها). وتفاجأ المتابعون بالنيولوك الجديد للمطربة والذي فقد فيه الكثير من وزنها لتضع نفسها في قائمة المطربات السودانيات الحسناوات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خسرت الكثير من وزنها وتحولت لحسناء.. الفنانة عوضية عذاب تفاجئ المتابعين في أول ظهور لها بالنيولوك الجديد وهي تغني (الناس دي ما تصدقها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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