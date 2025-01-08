المدير العام لقوات الشرطة يشيد بجهود اللجان المجتمعية فى تعزيز العملية الامنية

أكد الفريق أول شرطة (حقوقي) خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة أن قوات الشرطة ووفقاً للدستور والقانون تضطلع بمهام منع ومكافحة الجريمة وحفظ وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين مبينا أن هناك جرائم دخيلة علي المجتمع مثل جرائم (تسعة طويلة) تتطلب تكاتف جميع الجهود لمحاربتها مضيفا أن قوات الشرطة تسعى لتحقيق الأمن بإشراك المجتمع عبر برامج الشرطة المجتمعية من منطلق الامن مسؤولية الجميع وجدد التزام رئاسة قوات الشرطة بدعم خطط الشرطة المجتمعية عبر اللجان المجتمعيةحتى تضطلع بدورها كاملاً تجاه المجتمع ودعا للبعد عن خطاب الذى تسببت فيه الحرب موجها بعمل تكايا في مراكز الشرطة المجتمعية لدعم الوافدين

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لإدارة الشرطة المجتمعية بالولاية بحضور الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام مشرف الشرطة المجتمعية والفريق شرطة (حقوقى) د/إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشؤون الإدارية واللواء شرطة (حقوقى) سامى حامد أحمد حريز رئيس هيئة التدريب وكان فى إستقباله اللواء شرطة (حقوقى) سيف الدين أحمد الحاج مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية وضباط الإدارة وممثلى اللجان المجتمعية بمدينة بورتسودان

من جانبه أوضج نائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام أن الشرطة المجتمعية يقع عليها دور متعاظم فى تعزيز القيم المجتمعية عبر لجانها المنتشرة للعبور بالمجتمع الى بر الأمان مؤكدا التزام رئاسة قوات الشرطة بتوفير كافة متطلبات تلك اللجان حتى يتم القضاء على كافة الظواهر السالبة التى تزعزع الأمن

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) قال مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية أن إدارته ملتزمة بتحقيق أهداف الشرطة المجتمعية بحماية وتأمين المجتمع من كافة المخاطر والجرائم التى تهدده من خلال مراقبة الأحياء وجمع المعلومات الخاصة بالأنشطة الإجرامية التى تهدد سلامة وطمأنينة المواطنين

كما أشار ممثل اللجان المجتمعية الى افتتاح عدد (10) مراكز مجتمعية مبينا أنه يجرى الإعداد لإفتتاح عدد (15) مركز مجتمعى جديد وأشاد بدعم رئاسة الشرطة لبرامج الشرطة المجتمعية

وجدير بالذكر أن اللجان المجتمعية بولاية البحر الأحمر قامت بتكريم المدير العام لقوات الشرطة وسلمته وثيقة عهد وميثاق تقديرا وعرفانا لجهوده فى تعزيز الأمن والإستقرار المجتمعى .