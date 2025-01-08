قال وزير التجارة والتموين، عمر أحمد محمد علي نحن مع توطين الصناعة، وقد بدأنا عملياً في تصنيع السيارات مع شركة جياد. وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم: السودان لن يصبح مكباً للنفايات بسبب قرار استيراد العربات، وسنعالج البنية التحتية التي تغري المستثمرين بالاستثمار في البلاد. الشرق للأخبار – السودان

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