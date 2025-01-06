صحة الخرطوم توجه كوادرها بتفعيل الزيارات المنزلية لسودان خالي من سوء التغذية

وجهت وزارة الصحة ولاية الخرطوم جميع العاملين بإدارتي التحصين والتغذية بالمراكز الصحية بمحليات ام درمان وكرري وبحري بتكثيف العمل والحرص على القيام بجميع المهام التي يؤدونها حتى تكون ولاية الخرطوم والسودان خالي تماما من سوء التغذية، ومنحت الوزارة تقدير “ممتاز” لذات الكوادر من ضباط الصحة في مجالي التغذية والتحصين لانتظامهم في العمل في ظل الظروف التي فرضتها الحرب.

جاء ذلك في اللقاء الشهري الذي نظمته الوزارة اليوم للكوادر العاملة بالمراكز الصحية والذي جاء متزامنا مع نهاية العام الميلادي وتسلمت من خلاله تقارير الأداء لتقييم والإحصاء برئاسة الوزارة.

وثمنت مديرة إدارة التحصين بوزارة الصحة أستاذة نهى الطيب جهود كوادرها العاملة في مجال التحصين وقدرتهم على توصيل اللقاحات لتغطية كافة المناطق الآمنة، واعربت عن أملها في تحرير جميع أراضي الخرطوم من قبضة المليشيا المتمردة وعودة الأمان والاستقرار مع بداية العام الجديد، بعدما قدمت التهنئة لكوادرها بذكرى استقلال السودان المجيد والعام الذي اقبل وشكرتهم على الإنجازات خلال العام ٢٠٢٤ في ظل الحرب.

ومن جهتها أكدت استاذة سوسن علي حسين مدير إدارة التغذية أن الكوادر العاملة في مجال التغذية بالمراكز الصحية هي خط الدفاع الأول لكي يكون السودان خالي من سوء التغذية، وزادت بالقول نشكر كل الكوادر التي عملت خلال فترة الحرب ومجهوداتها في رفع مستوى التغذية بولاية الخرطوم، ووجهت الكوادر بتفعيل الزيارات المنزلية لمكافحة سوء التغذية، وأوصت مرشدي التغذية بضرورة بث رسائل التثقيف الصحي لجميع الأمهات.