ساعة تُوقِّت لـ«تمرد» الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي أنشأ المعهد الدولي للتنمية الإدارية «ساعة أمان»، تقيس مخاطر وموعد خروج الذكاء الاصطناعي عن سيطرة الإنسان. وقالت مجلة «فوكاس» الإيطالية إنه تم تصميم الساعة من قبل مركز «تونوماس» للتحول الرقمي، وقد تم ضبطها على 26 دقيقة قبل منتصف الليل. والساعة مستلهمة في الواقع من «ساعة يوم القيامة» الشهيرة. صحيفة البيان

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