غربان البين والثعبان الأقرع

يا ليت للإعلام العربي مكب نفايات يُرمى فيه أمثال هؤلاء من زبالة المجتمعات من بعض الكذبة من الذين نراهم على بعض القنوات الفضائية المأجورة وهم في حقيقة الأمر أكذب ما خلق الله عز وجل؟! فالكثير من النفايات التي نعرفها يستفاد منها بإعادة تدويرها أما هؤلاء لا يمكن إعادتهم إلى جادة الصواب فهم من أجل الدولار يبدلون جلودهم كالثعابين ويبثون سمومهم القاتلة على نطاق واسع ولا يعرفون لا حلال ولا حرام ولا يعنيهم الخوف من الله بشيء؟!

فهم يكذبون ويفترون على الآخرين ويستطيعون تزوير الواقع بكل سهولة؟! وهذه الأيام وجهوا سهامهم نحو سوريا للتشويش على نجاح الثورة ووصف الثوار بأقبح الأوصاف ولا يريدون لسوريا وشعبها الاستقرار كما فعلوا مع ليبيا من قبل؟؟ والسؤال الذي يطرح نفسه مالكم ومال الشأن السوري الداخلي من أعطاكم الحق في التدخل في شؤون الغير وكان الأولى بكم أن تهتموا بشئون بلدكم فكلكم عيوب وللناس ألسنة؟؟

ويشاطرهم في هذا التوجه عبر وسائل التواصل أحد هواتف العملة الذي يعمل بـ الدولار وهو يحمل لقب دكتور والله يسامح من منحه هذا اللقب فهو لا يعدو كونه بلطجيا ومهرجا كاذبا؟؟ ودائماً ما يقتات على شماعة الشعارات الكاذبة والاتهامات المكررة متى ما أراد سيلان الدولار إلى جيبه واصل الكذب والادعاء والتشويه والتجني الأجوف ؟ فمتى سوف تظل تردد هذه الأكاذيب لكي ترفع من سقف كيل الدولار فـ اتق الله في نفسك وفي غيرك فقل خيراً أو اصمت؟؟ ونحن نعلم مدى حقدك ولا ترتاح إلا بنسج الأكاذيب.

محمد ابراهيم الحسن المهندي – الشرق القطرية

