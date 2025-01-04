«ليوا الدولي».. التحدي والصمود في «رحلة الصعود»

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يتنافس أشهر محترفي قيادة السيارات من مختلف دول العالم لتحطيم الأرقام القياسية في منافسات بطولة تل مرعب للسيارات، وصعود التل الذي يعتبر التحدي الأكبر في فعاليات المهرجان، والبطولة التي تُعد الأكثر شعبية على مستوى المنطقة بتنظيم نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وشهدت منافسات اليومين الأول والثاني من المسابقة، إقبالاً كبيراً من الجمهور، الذي حرص على متابعة المنافسات، التي زادت من حرارة الأجواء رغم برودة الطقس مع رغبة الجميع في متابعة بطل المسابقة في فئات المسابقة، التي تضم 8 فئات مختلفة هي 6 سلندر تيربو، و6 سلندر غاز، و8 سلندر تيربو، والوكالة، والفئة المفتوحة، وفئة 8 سلندر غاز، وفئة الهايلوكس والسيارات الكهربائية.

ويتجمع عشاق التحدي والمغامرة على رمال تل مرعب لمتابعة المنافسات المختلفة في الصعود على قمة التل نظراً لما يمثله من تحدٍ كبير لعشاق المغامرة كونه الوجهة الأساسية لمحترفي وهواة صعود التل الذي يمتد ارتفاعه إلى 300 متر عن سطح الأرض، وبميلان 50 درجة للأعلى، ما يجعله التحدي الأكبر في المنطقة.

ونجح مهرجان ليوا الدولي خلال نسخته الحالية في تعزيز مكانته إقليمياً وعالمياً بوصفه إحدى أهمِّ الوجهات الشتوية، التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع، ومحبّي التخييم والبر، وعشّاق المغامرات والرياضات التراثية وسباقات السرعة وتحديات السيارات والدراجات بأنواعها، بمشاركة أبرز المحترفين والمتسابقين من مختلف أنحاء العالم.

ويستمتع الزوّار أيضاً بجدول متنوِّع من عروض الألعاب النارية والحفلات الموسيقية الحية والأنشطة الصحراوية المتنوّعة بين أحضان الطبيعة الخلابة في منطقة الظفرة.