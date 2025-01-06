الامارات | حمدان بن محمد: نحن في دبي أقوياء ومبتكرون وصنّاع أمل ومستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الريادة التي حافظت عليها دبي في «مؤشر قوة المدن العالمي 2024»، للعام الثاني على التوالي، تجسّد الرؤية المُلهِمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تشكل الركيزة الأساسية للتقدم والإبداع في مختلف المجالات، وتقود دبي لتكون الوجهة العالمية الأسرع نمواً، والمدينة الأكثر أماناً والأفضل للعيش والعمل.

وقال سموه: «نحن في دبي أقوياء ومثابرون ومبتكرون وصنّاع أمل ومستقبل».

جاء ذلك بمناسبة نجاح مدينة دبي في الحفاظ على موقعها ضمن الـ10 الكبار، محققة المركز الأول إقليمياً والثامن عالمياً، للعام الثاني على التوالي، في المؤشر الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية - مؤسسة «موري ميموريال» اليابانية، كأول مدينة شرق أوسطية تحقق هذا الإنجاز العالمي المرموق.

وأكد سموّه: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهةً رئيسةً لدفع عجلة الاقتصاد العالمي، عبر تبنّي استراتيجيات تجمع بين الابتكار والتنمية المستدامة، وتوفر بيئات عمل تزدهر فيها الكفاءات الوطنية والمواهب العالمية، وتُتيح الفرص أمام الأفكار المبدعة لتسريع مسيرة التطوير الشامل، وصياغة نموذج عالمي في الاقتصاد المستدام والمرن، لتبقى دبي المدينة الأسرع نمواً والأكثر أماناً واتصالاً في العالم».

وأضاف سموّه: «إن تفوق دبي في المؤشرات العالمية يعكس الرؤية الاستثنائية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجهود أبناء الوطن الذين يواصلون العمل بإخلاص وتفانٍ لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار، ويبرهن هذا الإنجاز أن دبي تمتلك المقومات التي تجعلها الخيار الأول للعيش والعمل، مستندةً إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة تشريعية مرنة، وشراكات مثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يعزز تنافسيتها وقدرتها على رسم ملامح المستقبل».

وأكد سموه: «نواصل العمل برؤية واضحة، وطموح لا يعرف المستحيل، ملتزمين بتكثيف الجهود، وتسريع وتيرة الإنجاز، وترسيخ مكانة دبي مدينة للابتكار والفرص، نسعى دائماً إلى تعزيز بيئة مرنة ومستدامة تدعم النمو، وتفتح آفاقاً جديدة للتميز والتفوق العالمي».

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «للعام الثاني على التوالي، دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر (قوة المدن العالمي 2024)، الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية – مؤسسة (موري ميموريال) اليابانية، ولتكون أول مدينة شرق أوسطية تُحقق هذا الإنجاز البارز».

وأضاف سموه: «تفوق دبي في المؤشرات العالمية يعكس رؤية محمد بن راشد الملهمة، ونتاج العمل الدؤوب لفرق دبي وشركائها».

وختم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: «ندرك أن قوة المدن ليست في مساحتها أو عدد سكانها، بل في رؤيتها وطموحها وقدرتها على تقديم نموذج مُلهم للعالم.. ونحن في دبي أقوياء ومثابرون ومبتكرون وصنّاع أمل ومستقبل».

ولي عهد دبي:

. تفوّق دبي في المؤشرات العالمية يعكس رؤية محمد بن راشد الملهمة للتقدم في مختلف المجالات.

. نمتلك بنية تحتية عالمية وبيئة تشريعية مرنة وشراكات مثمرة مع القطاع الخاص تعزز تنافسيتنا.

. نواصل تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز لترسيخ مكانة دبي بين المدن الأسرع نمواً في العالم.