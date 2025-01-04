- 1/2
- 2/2
ثمن وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، دور الكوادر الطبية العاملة في القطاع الصحي بالسودان الذين رفعوا رأس الصحة مما أدى إلى تكريم الطبيب السوداني من وزراء الصحة العرب، مشيرًا إلى دورهم في معركة الكرامة.
جاء ذلك خلال الاحتفال بافتتاح مبنى الأطفال والجراحات المتخصصة والعناية المركزة بمستشفى شندي التعليمي.
وقال الوزير إن افتتاح الأقسام الجديدة يعد إنجازًا من إنجازات أبناء وبنات الولاية، مرسلين رسالة إلى المجتمع الدولي قائلاً: “رغم الحاصل حنواصل”، لافتًا إلى انتهاكات مليشيات الدعم السريع الجنجويد في القطاع الصحي بالسودان، مؤكدًا بداية مسيرة الإعمار، مشيرًا إلى وجود خطة لتوطين الخدمات التخصصية بالولاية، ملتزمًا بتوفير أجهزة العمليات وحديثي الولادة والعناية الوسيطة والمركزة، موضحًا أن هناك مشاريع كبيرة بالولاية وشراكة ناجحة مع جامعة شندي.
من جانبها، شكرت وزيرة الصحة بولاية نهر النيل، د. ماجدة عبد الله، الكوادر الطبية العاملة في مستشفى شندي، مشيرة إلى أن أهالي شندي استقبلوا كل الوافدين المتأثرين بالحرب، متمنية أن تتوفر كل الخدمات الصحية لكل مواطن بالولاية.
وفي ذات السياق، رحب مدير مستشفى شندي التعليمي، د. كمال الأمين عثمان، بالوفد الاتحادي، مشيرًا إلى أن المبنى يمثل إضافة حقيقية وساهم في توطين العلاج بالولاية، شاكراً كل العاملين بمستشفى شندي، لافتًا إلى أن افتتاح الأقسام الجديدة يساهم في تقليل العبء على مواطني شندي.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يثمن عاليا دور الكوادر الطبية العاملة في القطاع الصحي بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.