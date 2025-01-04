وزير الصحة يثمن عاليا دور الكوادر الطبية العاملة في القطاع الصحي بالسودان

ثمن وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، دور الكوادر الطبية العاملة في القطاع الصحي بالسودان الذين رفعوا رأس الصحة مما أدى إلى تكريم الطبيب السوداني من وزراء الصحة العرب، مشيرًا إلى دورهم في معركة الكرامة.

جاء ذلك خلال الاحتفال بافتتاح مبنى الأطفال والجراحات المتخصصة والعناية المركزة بمستشفى شندي التعليمي.

وقال الوزير إن افتتاح الأقسام الجديدة يعد إنجازًا من إنجازات أبناء وبنات الولاية، مرسلين رسالة إلى المجتمع الدولي قائلاً: “رغم الحاصل حنواصل”، لافتًا إلى انتهاكات مليشيات الدعم السريع الجنجويد في القطاع الصحي بالسودان، مؤكدًا بداية مسيرة الإعمار، مشيرًا إلى وجود خطة لتوطين الخدمات التخصصية بالولاية، ملتزمًا بتوفير أجهزة العمليات وحديثي الولادة والعناية الوسيطة والمركزة، موضحًا أن هناك مشاريع كبيرة بالولاية وشراكة ناجحة مع جامعة شندي.

من جانبها، شكرت وزيرة الصحة بولاية نهر النيل، د. ماجدة عبد الله، الكوادر الطبية العاملة في مستشفى شندي، مشيرة إلى أن أهالي شندي استقبلوا كل الوافدين المتأثرين بالحرب، متمنية أن تتوفر كل الخدمات الصحية لكل مواطن بالولاية.