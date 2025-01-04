الفريق عبد الرحمن الصادق: الوقوف خلف القوات المسلحة واجب وطني

دعا الفريق عبد الرحمن الصادق المهدي كافة الفصائل المسلحة للوقوف خلف القوات المسلحة مشيرا إلى أن القوات المسلحة هي صمام الأمان في حفظ البلاد. وامتدح المهدي خلال مخاطبته اليوم السبت المؤتمر الصحفي لقوات الاورطة الشرقية ببورتسودان بمباني جهاز المخابرات العامة ان الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة تعتبر مؤسس للبحث عن دولة العدالة والقانون بعيدا عن القبلية.

وقال الصادق ان “الحصة وطن” ويجب مساندة مؤسسات الدولة الرسمية بعيدا عن خيار مساندة الجهة التي عملت في السلب والنهب. سونا

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