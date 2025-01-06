الصحة النفسية في العالم الرقمي

في عصرنا الحالي، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من الهواتف الذكية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، نعيش في عالم رقمي متصل على مدار الساعة، ومع كل هذه التطورات، ظهرت تحديات جديدة تتعلق بالصحة النفسية، كيف يؤثر هذا العصر الرقمي على صحتنا النفسية؟ وهل يمكن للتكنولوجيا أن تكون سلاحًا ذا حدين، تحمل في طياتها فرصًا لتحسين حياتنا النفسية وأيضًا مخاطر تهددها؟

لا شك أن هناك الكثير من التأثيرات الإيجابية للعصر الرقمي على الصحة النفسية، منها سهولة الوصول إلى المعلومات، حيث تتيح التكنولوجيا الوصول السريع إلى المعلومات والموارد المتعلقة بالصحة النفسية، مثل: المقالات، الفيديوهات، والتطبيقات التي تساعد في تحسين الصحة النفسية، إضافة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي توفر منصات للتواصل مع الآخرين وتبادل الدعم النفسي، ما يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من العزلة أو الاكتئاب، كما أن هناك العديد من التطبيقات التي تساعد في تحسين الصحة النفسية، مثل: تطبيقات التأمل والاسترخاء، وتطبيقات تتبع الحالة المزاجية.

وبنفس الدرجة هناك تأثيرات سلبية للعصر الرقمي على الصحة النفسية، منها الإدمان الرقمي، حيث إن الإفراط في استخدام التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى الإدمان الرقمي، مما يؤثر سلبًا على الصحة النفسية ويزيد من مستويات القلق والتوتر، إضافة إلى العزلة الاجتماعية وتقليل التفاعل الشخصي، ما يؤثر على العلاقات الاجتماعية والصحة النفسية، ومن أخطر السلبيات القلق والاكتئاب، فالاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يزيد من مستويات القلق والاكتئاب، خاصة عند مقارنة النفس بالآخرين ورؤية الصور المثالية للحياة.

لم يعد مصطلح فلسفة السعادة في العصر الرقمي مجرد خوارزميات، بل واقعاً نعيشه، ففي العصر الرقمي أضحت التكنولوجيا جزءًا من الروتين الحياتي، ما يتيح لنا فرصًا جديدة لتحقيق السعادة والرفاهية، من خلال الوصول إلى المعلومات بسهولة، والتواصل مع الأصدقاء والعائلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام التطبيقات التي تساعد في تحسين الصحة النفسية، يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة قوية لتحقيق السعادة. ومع ذلك، من المهم أن نستخدم هذه الأدوات بحكمة لتحقيق التوازن بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية.

وعلى هامش السيرة نتساءل هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشخّص الأمراض النفسية؟

نعم، أصبح الذكاء الاصطناعي فاعلاً في تشخيص الأمراض النفسية، من خلال تحليل البيانات الكبيرة والتعرف على الأنماط، على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل النصوص المكتوبة أو الصوتية للكشف عن علامات الاكتئاب أو القلق. كما يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقديم استبيانات نفسية وتحليل النتائج لتقديم تشخيص مبدئي. ومع ذلك، يجب أن يتم استخدام هذه الأدوات كجزء من عملية تشخيص شاملة تشمل التقييم البشري من قبل متخصصين في الصحة النفسية.

إن الحياة السوية تستدعي وجود استراتيجيات جيدة لتحسين الصحة النفسية في العصر الرقمي، فيجب أن يكون هناك توزان بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية، من خلال تحديد وقت محدد لاستخدام التكنولوجيا، وكذلك زيادة الوعي بأضرار الإفراط في استخدام التكنولوجيا وأهمية الحفاظ على الصحة النفسية، مع استخدام التكنولوجيا للحصول على الدعم النفسي من خلال التطبيقات والمواقع المتخصصة.

في خضم التحولات الرقمية السريعة التي نشهدها اليوم، كان من الضروري أن نولي اهتمامًا خاصًا لصحتنا النفسية. التكنولوجيا، رغم فوائدها العديدة، تحمل في طياتها تحديات قد تؤثر على صحتنا النفسية إذا لم نستخدمها بحكمة، من خلال تحقيق التوازن بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية، وزيادة الوعي بأضرار الإفراط في استخدام التكنولوجيا، يمكننا الاستفادة من مزايا العصر الرقمي دون التضحية بصحتنا النفسية.

محمد الحيدر – جريدة الرياض

