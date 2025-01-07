مصر.. توضيح بشأن إعفاءات الهواتف القادمة من الخارج

مع وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحكومة تشغيل الهاتف المحمول، تثار تساؤلات بشأن الإعفاءات المسموح بها للهواتف القادمة من الخارج.

ووفق ما نشرت بوابة الأهرام المصرية فقد أجاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه إذا كنت قادما من الخارج يمكنك الإفصاح عن أجهزتك والحصول على الإعفاء لجهاز موبايل واحد فقط للاستخدام الشخصي وذلك فقط داخل الدائرة الجمركية عند الوصول.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ أن فرض الضرائب لا يستهدف المواطنين الذين يحملون هواتف للاستخدام الشخصي، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة دخل 321 مواطنا إلى مصر ومعهم هواتف محمولة.

وقد تم إعفاء 305 منهم لحملهم هاتفا واحدا فقط، بينما فرضت الضرائب على الآخرين لحملهم أكثر من جهاز.

وأوضح في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أن الخطوة الجديدة تتضمن منع تشغيل أي هاتف داخل البلاد إلا إذا دخل عبر القنوات الشرعية أو حصل على إعفاء رسمي.

وأكد أن هذه الإجراءات ستعزز التنافسية المحلية وتحمي المستهلكين من خلال توفير أجهزة مدعومة بضمانات رسمية وخدمات ما بعد البيع موثوقة.

سكاي نيوز