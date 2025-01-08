(1200) طنا أرز مساعدات إنسانية من جمهورية الصين الشعبية

دشنت مفوضية العون الإنساني اليوم شحنات مساعدات إنسانية من جمهورية الصين الشعبية تتمثل في (1200) طنا أرز متوجهة لعدد من الولايات لإعانة المتضررين من الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع الإرهابية على البلاد.

وقالت سلوى آدم بنية مفوضة العون الإنساني في تصريحات صحفية مشتركة مع السفير الصيني تشاينغ شيانغ أن الشحنة تحتوي على سلعة الأرز مقدمة من الصين، مبينة أن هذه ليست المرة الاولى لتقديم الصين مساعدات للسودان، وأن هذه دفعة أولى تبلغ(1200) طنا موزعة لجميع الولايات بما فيها المناطق الآمنة بدارفور.

وجددت اتهامها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بتعمدها منع وصول المساعدات للمحتاجين وإستخدام ذلك كسلاح في الحرب، مؤكدة التزام الحكومة بايصال المساعدات، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات واضحة تجاه تعمد المليشيا منع وصول المساعدات الإنسانية.

ونفت سلوى وجود مجاعة بالسودان لاسيما وأن الإنتاج من المحاصيل والحبوب مبشر هذا الموسم، فضلا عن استمرار وصول المساعدات الإنسانية من الدول الشقيقة والصديقة.

وأشادت بمواقف الصين المشرفة تجاه السودان بالمحافل الدولية إضافة إلى دولتي روسيا وباكستان ودول أخرى لديها ادوار في مساعدة السودان.

وقال السفير الصيني بالسودان تشاينغ شيانغ ان الصين دائما تقف إلى جانب السودان، وانها ستواصل تقديم الدعم والتأييد له، مبينا ان للبلدين علاقات تاريخية، معربا عن أمله في أن يتحقق الأمن والسلام بالسودان.

واضاف “هذه المساعدات تستهدف الولايات المختلفة وستلحقها مساعدات أخرى في القريب العاجل لتخفيف المعاناة على المواطنين السودانيين”، مشيرا إلى أن السودان بلد شقيق وقريب من الصين.

وقال “نقدر جهود الحكومة السودانية وسعيها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد ونقدر جهود الحكومة في تسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين، وسنقف مع السودان حتى يتغلب على كل التحديات التي تواجهه”.

سونا