أزمة إنسانية متفاقمة مع استمرار القتال في السودان – آخر التطورات

حرب السودان على وقع أزمة إنسانية متفاقمة مع استمرار القتال بين الجيش والدعم السريع.. قتلى بهجوم للدعم السريع على قرى بولاية النيل الأبيض.. وتحذير أممي من أزمة إنسانية مأساوية في السودان.. آخر تطورات المشهد السوداني: الشرق للأخبار – السودان

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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