هزات أرضية تضرب مناطق بالسودان بعد الهزات الأرضية بإثيوبيا

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أكدت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في الدمازين وقوع هزة أرضية خفيفة اليوم شعر بها سكان منطقتي الدمازين والروصيرص. وأوضحت قيادة الفرقة أن الهزة كانت توابع لاهتزازات أرضية سابقة شهدتها الأراضي الإثيوبية.
ووفقًا للبيان الصادر عن الفرقة الرابعة، فإن الهزة التي شعر بها سكان المدينتين تعتبر من التوابع الطبيعية للهزات الأرضية التي شهدتها الأراضي الإثيوبية مؤخراً. ويُعتقد أن هذه الهزات ناتجة عن النشاط الزلزالي في المنطقة المحاذية، التي تتواجد على مقربة من الحدود السودانية-الإثيوبية. ومن المعروف أن النشاط الزلزالي في تلك المناطق لا يعتبر أمرًا نادرًا، حيث تمر مناطق عدة في شرق إفريقيا بمرحلة من النشاط الزلزالي المستمر نتيجة للصدوع الأرضية في المنطقة.
ومن جهة أخرى، أوضحت قيادة الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية نتيجة لهذه الهزة. كما أكدت أن الهزة كانت ضعيفة نسبيًا ولم تؤثر بشكل ملحوظ على المباني أو المنشآت في المناطق المتأثرة. هذا النفي القاطع لحصول أي أضرار يعد مطمئنًا للسكان الذين قد يكونون في حالة قلق بسبب حدوث الهزات المتتالية.
كما شددت على ضرورة الحذر من الشائعات المغرضة التي قد تثير الذعر بين المواطنين، داعية الجميع إلى تجنب نشر المعلومات غير الدقيقة.
سودافاكس
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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